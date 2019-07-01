Турция рассмотрит возможность закупки российских истребителей, если США откажутся поставлять новейшие F-35

Об этом Блумберг рассказали неназванные источники. Собеседник агентства утверждает, что Анкара начнет искать альтернативу на то время, пока будет разрабатываться собственная боевая авиация и баллистическое оружие.

США грозят Турции санкциями из-за планов по закупке российских зенитных систем С-400. Сообщается, что в ожидании ограничительных мер Анкара уже запаслась запчастями для имеющейся американской военной техники.