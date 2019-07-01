Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

Такие данные приводит рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Всего в топ-500 самых богатых людей планеты входят 24 представителя нашей страны. Список миллиардеров по версии Bloomberg возглавляет председатель правления газовой компании «Новатек» Леонид Михельсон. За ним следуют генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин и Владимир Лисин, чьи основные активы – Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo.