Претендентов на службу в ФСБ могут обязать рассказывать о своих соцсетях

Об этом говорится в проекте приказа службы, опубликованном на портале нормативных актов. К документу прилагается анкета, где, в том числе, нужно указать имеющиеся аккаунты и описать «характер размещенных данных». Кроме того, кандидат должен будет рассказать, участвовал ли он в деятельности общественных объединений и политических партий. В пояснительной записке говорится, что форма анкеты должна быть изменена в связи с усилением требованием к качественному составу ФСБ.