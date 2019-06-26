Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14-ти человек

Еще 13, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В то же время «Интерфакс» сообщает о гибели 16-ти человек. по сведениям агентства, судьба 9-ти остается неизвестной.

Ситуация в регионе остается тяжелой, — сказала «Эху Москвы» представитель главного управления МЧС по Иркутской области Евгения Щукина.

В затопленные районы прибывают отряды военных с техникой. Они будут участвовать в расчистке завалов, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Сообщается, что на перекрытой федеральной трассе стоят сотни грузовиков с промышленными и продовольственными грузами. В регион направлена гуманитарная помощь.