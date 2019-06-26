Столичные врачи вступились за коллегу из Калининграда

Профсоюз медиков Москвы требует создать госкомиссию по делу Элины Сушкевич – реаниматолога, которой предъявлено обвинение в убийстве недоношенного ребенка. По мнению организации, уголовное преследование в подобных случаях неприемлемо. Об этом «Эху Москвы» сказал председатель профсоюза Сергей Ремизов.

По мнению Ремизова, страх перед тюремным сроком не позволит врачам должным образом выполнять свои обязанности.

Помимо Сушкевич фигурантом дела является главврач перинатального центра Елена Белая. Следователи считают, что медики намеренно не стали спасать новорожденного из-за экономии дорогостоящих лекарств и для того, чтобы не портить статистику.