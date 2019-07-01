Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток за участие в акции в поддержку Ивана Голунова

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

В суд Алексей Навальный приехал уже с массивной черной сумкой с вещами для спецприемника и двумя увесистыми книгами. Это все ему пригодится – судья отправил оппозиционера отбывать административный арест хоть и не на 30, как ожидалось, а на 10 суток. Трое полицейских пришли за Навальным в зал, где проходило заседание, когда судья еще продолжал скороговоркой невнятно зачитывать решение. Политик в этот момент развел руками и отметил, что полицейские даже не дождались постановления. Судья Дмитрий Зиняков не принял во внимание ни тот факт, что ни на одной из предоставленных Росгвардией видеозаписей и фотографий с акции нет Навального, ни показания свидетелей, которые говорили о том, что политик не нарушал общественный порядок, ни слова самого оппозиционера, заявившего, что рапорты полиции расходятся с действительностью. Адвокаты Навального уже заявили о том, что будут обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ. Сам политик связал свой арест с предстоящими выборами в Мосгордуму. Оппозиционер отметил, что сейчас как раз тот период, когда независимые кандидаты, которых он информационно поддерживает, сдают свои подписи и решается вопрос об их допуске к голосованию.

Ранее за участие в том же шествии 9 суток получил соратник Навального Руслан Шаведдинов.