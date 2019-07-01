В Санкт-Петербурге неизвестные напали на главу местного штаба Алексея Навального и юриста «Яблока»

Как сами пострадавшие рассказали интернет-газете Znak.com, им удалось скрыться, забежав в ближайшие магазины. Александр Шуршев и Виктор Воробьев уже обратились в полицию с заявлением.

На главу регионального штаба нападают уже не в первый раз. На прошлой неделе на него набросился неизвестный у одной из избирательных комиссий Екатерингофского округа. Ранее кандидаты на выборы в этом муниципальном образовании неоднократно жаловались на нарушения.