Госдума может запретить частные камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения

Соответствующий законопроект внесен в нижнюю плату парламента представителями ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что закон не запрещает передавать такое право негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям, однако размер выплат, которые получают «частники» напрямую зависит от суммы выписанных штрафов. Из-за этого недобросовестные владельцы камер используют хитрости, чтобы искусственно увеличить показатель правонарушений на дороге.