Профсоюз медиков Москвы требует создать госкомиссию по делу врача из Калининграда

Элине Сушкевич было предъявлено обвинение в убийстве недоношенного ребенка. Помимо нее фигурантом дела является главврач перинатального центра Елена Белая. Следователи считают, что убийство было совершено для экономии дорогостоящих лекарств для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Столичный профсоюз настаивает на дополнительной проверке материалов дела и привлечения общественности для тщательного расследования.