Защита Алексея Навального обжалует его арест во всех доступных инстанциях

Политик получил 10 суток заключения из-за участия в несогласованной акции против полицейского произвола 12-го июня.

Никаких доказательств вины у суда не было, — сказала адвокат Ольга Михайлова.

Она обратила внимание на то, что суд счел доказательством вины Навального фотографии, ни на одной из которых политика нет. Сам оппозиционер связал свой арест с нежеланием властей допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которых он поддерживает.