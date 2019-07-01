Уголовное дело, фигурантом которого был журналист Иван Голунов, передано в Следственный комитет

Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката правозащиты «Открытки» Сергея Бадамшина.

Спецкора «Медузы» задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Сам Голунов утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. После того, как в защиту журналиста выступила пресса, общественные деятели и политики, дело в отношении Голунова было прекращено. Позже Путин уволил двух генералов полиции, чьи подчиненные задерживали журналиста.