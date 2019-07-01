В российском МИДе предложили США обменяться заключенными

Зам.главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков упомянул российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме. Однако на каких именно граждан Соединенных Штатов его можно обменять, он не уточнил.

Сейчас в столичном СИЗО «Лефортово» находится американец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже. Кроме того, под домашний арест отправлен глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Приговор по обоим делам пока не вынесен.