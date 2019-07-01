На часть избиркомов в Петербурге оказывается административное давление, из-за чего они работают в грубыми нарушениями

На часть избирательных комиссий в Петербурге оказывается административное давление, из-за чего они работают в грубыми нарушениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Центризбиркома Николая Булаева. По его словам, речь идет о примерно каждом десятом избиркоме города. Однако абсолютное большинство комиссий работает штатно, и оснований для отмены муниципальных выборов нет.

В последние дни кандидаты в депутаты северной столицы жалуются на невозможность подать документы. Сообщалось, что в избиркомах создают искусственные очереди, препятствуют проходу людей, в том числе с применением силы. Из-за этого в пяти комиссиях уже продлили срок приема документов.