Профсоюз работников здравоохранения Москвы выступил в поддержку калининградского врача, обвиняемой в убийстве младенца

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель профсоюза Сергей Ремизов.

«Гибель пациента это, безусловно, огромная трагедия для родственников, но обвинять в каждом случае врачей абсурдно. На наш взгляд, врачи сделали все необходимое для того, чтобы спасти этого ребеночка, но, к сожалению, врачи не боги и не имеют безграничных возможностей», — сказал он.

Ремизов заметил, что в мировой врачебной практике летальный исход случается примерно в половине случаев, когда младенец рождается с той массой веса и на том сроке, как у пациентки Сушкевич. Он также заявил, что если врачам будут предъявлять в таких ситуациях обвинения в убийстве, они начнут бояться лечить пациентов. «Страх перед такими страшными статьями не позволит им исполнять собственные обязанности», — подчеркнул он.

Врач-реаниматолога перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору». Ее коллеге и.о. главврача Елене Белой также предъявлены обвинения в организации этого убийства. Ранее Белую обвинили в превышении должностных полномочий.

В ноябре в родильном доме номер 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок с низкой массой тела 700 граммов. Для оказания помощи и перевода ребенка в перинатальный центр в роддом была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог — реаниматолог Сушкевич. Совместно с другими специалистами она приняла решение не транспортировать младенца из-за его тяжелого состояния. Ребенок остался в роддоме и умер в течение суток.