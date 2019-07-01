Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов у здания законодательного совета

Правоохранители пытаются вытеснить демонстрантов, находящихся внутри, – пишет газета South China Morning Post.

Митингующие заняли местный парламент в ходе акций протеста, которые приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю. Массовые акции не утихают в городе последние недели. Волнения спровоцировало решение властей принять закон об экстрадиции. В случае его вступления в силу подозреваемых в совершении преступлений могли выдавать материковому Китаю. После уличных беспорядков власти отложили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.