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20:03, 01 июля 2019

Власти США, по некоторым данным, не будут вводить санкции в отношении российских бизнесменов

Как сообщают источники издания «Открытые медиа», в администрации Дональда Трампа решили отказаться от ограничительных мер на фоне истории с Олегом Дерипаской. Санкции против его компаний вызвали обвал их акций на бирже и привели к появлению мощнейшего лобби, которое выступало за отмену ограничений.

Теперь вместо бизнесменов из так называемого «кремлевского списка», Вашингтон может сосредоточиться на проекте «Северный поток-2».



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