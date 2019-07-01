Генпрокуратура проверит аэропорт «Шереметьево» в связи с задержкми выдачи багажа

Из-за этого уже заведено почти два десятка административных дел.

Проблемы у пассажиров воздушной гавани начались еще в конец мая. Как писал «Коммерсантъ», многочасовые задержки с выдачей чемоданов были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней компании аэропорта «ШереметьевоХендлинг». Ей передали обязанности на обработку багажа, которой раньше занималась структура «Аэрофлота».

Минтранс пообещал «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.