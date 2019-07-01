Алексей Навальный связал свой арест с нежеланием властей допускать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

Политик сказал это после того, как суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова 12-го июня.

Судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков отправил Навального под арест на 10 суток. По мнению суда, политик скандировал лозунг «Свободу Леониду Волкову», перекрывал дороги и создавал помехи для транспорта и прохожих. Как ожидается, защита обжалует это решение.