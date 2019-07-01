VPN-сервис от «Лаборатории Касперского» начал блокировать запрещенные в России сайты

Об этом пишет общественный проект «Роскомсвобода». При попытке зайти на такой ресурс, появляется заглушка, о том, что доступ ограничен на основании закона.

В конец марта Роскомнадзор обязал десять VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе для блокировки запрещенных сайтов. Все компании, кроме «Лаборатории Касперского» отказались это сделать. Теперь они и сами могут попасть в реестр запрещенной информации.