Компания миллиардера Игоря Ротенберга стала претендентом на обслуживание всех дорожных видеокамер

Речь идет о структуре «РТ-инвест Транспортные системы» – операторе сервиса «Платон», который взимает плату с грузовых автомобилей. По сведениям РБК, предложение отдать этой компании все камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, вице-премьеру Максиму Акимову направил замминистра транспорта.

Определить единственного оператора дорожных камер в конце мая поручил президент Владимир Путин. На этот статус также претендует структура Ростеха «ГЛОНАСС БДД».