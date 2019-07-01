Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров

Такое решение приняли арбитры Российского союза промышленников и предпринимателей, — сообщает РБК.

Они установили, что обращение Юсупова в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви произошли на фоне корпоративного конфликта. Таким образом Юсупова сочли нарушителем норм деловой этики и предложили ему сообщить в Следственный комитет об отсутствии необходимости уголовного преследования Калви.

Сейчас американский инвестор находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.