Политик Алексей Навальный арестован на 10 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова. Судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков признал оппозиционера виновным в повторном нарушении установленного порядка митинга. Как ожидается, защита обжалует это решение.

Ранее 9 суток ареста за то же самое шествие получил соратник Навального Руслан Шаведдинов. Всего на акции 12-го июня против полицейского произвола было задержано более 500 человек.