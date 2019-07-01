В Хорошевском суде продолжается рассмотрение дела в отношении Навального за участие в акции в поддержку Голунова

В Хорошевском суде Москвы продолжается рассмотрение административного дела в отношении Алексея Навального за участие в акции в поддержку Ивана Голунова.

Она состоялась 12 июня, тогда полиция задержала более 500 человек.

В зале, где проходит заседание, слышен визг женщины. «Это участница акции, которую задерживают за то, что она пытается пристыдить полицейского», — поясняет Алексей Навальный. Он сегодня пришел в суд с большой черной сумкой — вещами, которые могут понадобиться в спецприемнике. Политик, адвокаты и судья смотрят в монитор компьютера, где одну за одной показывают видеозаписи Росгвардии с акции. Ни на одной из них Навального нет, как и на фотографиях. Оппозиционер отмечает, что в интернете много видео и фото с его задержанием, но их приобщать к материалам дела не стали.

По словам политика, эти свидетельства могли бы подтвердить, что на акции он ничего не нарушал — не скандировал лозунги, не размахивал руками, не мешал проезду транспорта, даже дорогу переходил только на зеленый свет, чтобы не давать полицейским повода. Свидетели, которых допросили в суде — это сотрудники ФБК и фотограф — подтвердили, что все было именно так. Защита Навального подала очередное ходатайство — на этот раз о прекращении дела. Адвокаты указали на многочисленные нарушения со стороны полицейских и подчеркнули, что в действиях политика не было состава правонарушения. Навальный же отметил, что в данном случае политический мотив этого дела очевиден. И против него даже нет доказательств — с таким же успехом в материалы дела можно было приобщить мультик «Чип и Дейл».

Напомним, что на несогласованной акции 12 июня был также задержан соратник Навального Руслан Шаведдинов. Ему ранее назначили 9 суток административного ареста.