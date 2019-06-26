Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12-ти

В зону наводнения в Иркутской области вылетела армейская авиация. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Число жертв в районах, где введен режим ЧС, выросло до 12-ти человек, еще 9 числятся пропавшими без вести, — рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

В подтопленных районах пообещали открыть приемную Генпрокуратуры. Надзорное ведомство уже нашло нарушения в работе МЧС и региональных властей в связи с паводком.

В разных районах Иркутской области подтоплено 83 населенных пункта, с последствиями наводнения работают спасатели. Об этом «Эху Москвы» рассказала специалист пресс-службы Главного управления МЧС по Иркутской области Евгения Щукина.

Жертвами наводнения стали семь человек, пропавшими числятся еще девять. В город Тулун прибыли четыре грузовика с гуманитарной помощью из Иркутска.