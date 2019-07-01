Полиция Гонконга пообещала применить силу, если протестующие не покинут здание парламента

Ранее демонстранты штурмом взяли под контроль местное законодательное собрание, а на стены нанесли политические лозунги. Массовые акции приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю.

Манифестации проходили в городе и в последние недели. Они были связаны с намерением властей принять закон об экстрадиции. В таком случае подозреваемых в совершении преступлений могли выдавать материковому Китаю. После масштабных акций протеста правительство на неопределенный срок отложило рассмотрение законопроекта.