Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

Об этом говорится в заявлении Владимира Колокольцева «Эху Москвы».

Имя сына министра фигурирует в расследовании журналиста Ивана Голунова, опубликованном несколько часов назад. Спецкор «Медузы» утверждает, что похоронный рынок в Москве и Подмосковье контролируют бизнесмены, связанные с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Именно с этим расследованием сам Голунов связывал свое задержание в прошлом месяце. Тогда его обвинили в попытке сбыта наркотиков, но позже обвинения сняли.

Расследование Голунова также доступно на сайте «Эха Москвы».