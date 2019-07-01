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Эксклюзив Эха 18:30, 01 июля 2019

Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

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Об этом говорится в заявлении Владимира Колокольцева «Эху Москвы».

Имя сына министра фигурирует в расследовании журналиста Ивана Голунова, опубликованном несколько часов назад. Спецкор «Медузы» утверждает, что похоронный рынок в Москве и Подмосковье контролируют бизнесмены, связанные с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Именно с этим расследованием сам Голунов связывал свое задержание в прошлом месяце. Тогда его обвинили в попытке сбыта наркотиков, но позже обвинения сняли.

Расследование Голунова также доступно на сайте «Эха Москвы».



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