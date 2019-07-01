Двукратная олимпийская чемпионка в Кастер Семеня выдвинула ультиматум международной Легкоатлетической федерации

Пригрозив пропустить грядущий Чемпионат мира.

С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Спортсменки с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Именно так и поступила Кастер Семеня. Однако затем решила бороться за свои права. Титулованная легкоатлетка обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая в итоге была удовлетворена.

В ИААФ готовы добиться отмены этого судебного решения, позволяющего спортсменке выступать без препаратов по снижению тестостерона.

В ответ на это Семеня заявила, что сдаваться не намерена.

-Если я не побегу 800 метров, то вообще не буду выступать на чемпионате мира. Просто буду отдыхать, а потом вернусь к соревнованиям – заявила двукратная олимпийская.

Которая ранее из-за мужского телосложения и низкого голоса была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически является женщиной.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.