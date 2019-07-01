Избирательная комиссия одного из муниципалитетов в Петербурге отказалась регистрировать оппозиционных кандидатов

Те в свою очередь направили множество жалоб.

Избирательная комиссия округа екатерингофский не зарегистрировала ни одного оппозиционного кандидата. С самого раннего утра двери были закрыты, пускали только людей из специальных списков — их называют подставными кандидатами, которые приходят и за деньги формируют специальную очередь с целью не допустить представителей штаба Навального и проекта объединённые демократы. Вмешаться в ситуацию попытался депутат закса максим Резник и члены горизбиркома, но даже перед ними двери остались закрытыми. В середине дня полицейские объявили, пришло сообщение о готовящемся теракте, под этим предлогов оппозиционеров оттеснили от здания. Что интересно больше никого эвакуировать не стали. В это время члены избиркома потихоньку ушли.

Городская избирательная комиссия обязала муниципалов продлить сроки, но те отказались и обжаловали это решение в суде. Иначе как беспределом оппозиционеры происходящее не называют, они подали множество жалоб в правоохранительные органы.

Похожая ситуация сложилась в ещё одном икмо, но ее полномочия передали территориальному избиркому, он должен в течение недели принимать документы. Всего кандидаты говорят о нескольких десятках муниципалитетов, где комиссии не хотят регистрировать для участия в муниципальных выборах оппозиционеров.