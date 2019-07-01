Демонстранты в Гонконге взяли штурмом здание парламента

Они разбили стеклянные панели металлическими предметами и расписали стены внутри политическими лозунгами, — передают местные СМИ. Отмечается, что полиция, которая прежде удерживала здание, бездействует.

Нынешние события – только один из эпизодов борьбы жителей Гонконга против китайского режима, — сказал «Эху Москвы» журналист Константин Эггерт.

Причиной протестов, которые начались еще месяца назад, стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю.