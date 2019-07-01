Власти России не будут принимать отдельного решения по регулированию криптовалюты Фейсбука

«Будут правила для всех торгуемых криптовалют», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что сейчас идет дискуссия по вопросу, будет ли у криптовалют такой же статус, как у иностранной валюты. Соответствующий законопроект планируется принять в ближайшее время. При этом Моисеев подчеркнул, что использование криптовалют для расчета и оплаты товаров, работ и услуг в России будет всегда запрещено, потому что по закону все расчеты должны производиться в национальной валюте.

Ранее компания Фейсбук объявила, что в следующем году выпустит свою криптовалюту Libra, которая в отличие от популярных ныне криптовалют, будет обеспечена реальными активами и пользоваться ею можно будет только по паспорту.