Росгвардию в ближайшее время могут покинуть сразу четверо генералов

Двое из них это заместители директора службы Виктора Золотова. По сведениям газеты Коммерсант, у проверяющих возникли вопросы к работе тыловых служб Росгвардии, которые курировал первый заместитель Золотова, генерал-лейтенант Сергей Мелейко. Его якобы попытался отстоять другой заместитель главы Росгвардии, Сергей Меликов, который ранее был полпредом президента в Северокавказском федеральном округе, но потерпев неудачу, решил уйти вместе с ним.