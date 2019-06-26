В России с этого дня изменились правила выдачи микрокредитов

В частности, заметно ограничен размер годовых процентов. Эти меры нужны, — сказал в эфире «Эха Москвы» бывший вице-премьер, а ныне первый замюпред совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Новые правила помогут снизить закредитованность населения, — сказал «Эху Москвы» председатель совета Организации защиты прав потребителей , финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

Он отметил, что микрокредитные организации смогут продолжить работу, если пересмотрят свою кредитную политику.