Глава Минпромторга заявил, что обыски в крупнейшем российском автодилере «Рольф» не должны повлиять на инвестклимат

Денис Мантуров отметил, что ему сложно комментировать, поскольку он не знает сути самого дела, — передает РИА.

На прошлой неделе Следственный комитет возбудил дело против основателя Рольфа, бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и ряда руководителей компании о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Сам Сергей Петров отрицает свою вину. Он сказал в интервью «Эху Москвы», что не считает это дело заказным и полагает, что его возбудили после прослушки сотрудниками ФСБ его разговоров с оппозиционерами

Сергей Петров находится за границей и не намерен возвращаться в Россию. Он был одним из семи депутатов Госдумы, которые голосовали против закона о запрете американцам усыновлять российских детей.