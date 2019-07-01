В Хорошевском суде продолжается рассмотрение дела против Навального из-за акции в поддержку Голунова

В Хорошевском суде Москвы продолжается рассмотрение административного дела против политика Алексея Навального из-за акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Протокол в отношении политика составили по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ему грозит до 30 суток ареста.

5 минут отведенные прессе для сьемки перед началом заседания Алексей Навальный превратил в презентацию нового расследования Фонда борьбы с коррупцией. Затем в зале появился судья, одним из первых его вопросов касался предыдущих административных арестов оппозиционера. Политик вспомнил о 20 сутках, которые он провел в спецприемнике за организацию сентябрьских акций против пенсионной реформы, а другие аресты, по его словам «сгорели» по истечении года. «Не следует поминать старое», — отметил Навальный. Адвокаты политика трижды заявляли ходатайства: сначала о переводе дела в суд по месту выявления нарушения, потом в суд по месту жительства, а затем о вызове свидетелей: полицейских, очевидцев и понятых.

Судья трижды выходил в совещательную комнату, дважды отказывал адвокатам в удовлетворении ходатайств и лишь просьбу о вызове свидетелей удовлетворил частично, разрешив допросить сотрудников ФБК Киру Ярмыш, Илью Пахомова и фотографа Александру Астахову. Перед тем как из вызвали, Навальный озвучил свои объяснения. Он процитировал президента Владимира Путина, сказавшего ранее, что дело против Ивана Голунова — это не беззаконие, а произвол. Навальный отметил, что не мог не выйти в тот день на акцию протеста. По его словам, в протоколе о задержании все выдумано. Он ничего не нарушал— не скандировал лозунги, не мешал проезду транспорта, даже дорогу переходил исключительно на зеленый свет светофора. Эту версию событий подтвердили и опрошенные свидетели.

Затем на небольшом экране компьютера включили приобщенные к материалам дела видеозаписи Росгвардии с акции. Ни на одной из них политик себя не нашел, как, собственно, и на фотографиях. Навальный уверен, что административное дело связано с попыткой изолировать его перед выборами в Мосгордуму. Его защита будет ходатайствовать о прекращении дела.

Напомним, что на несогласованной акции 12 июня было задержано более 500 человек, в том числе Алексей Навальный и его соратник Руслан Шаведдинов. Ему ранее назначили 9 суток административного ареста