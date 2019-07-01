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18:07, 01 июля 2019

Ставропольские бизнесмены, связанные с ФСБ, захватили рынок ритуальных услуг Москвы

Об этом говорится в новом расследовании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием.

Передел похоронной отрасли Москвы начался после громкого инцидента, произошедшего в 2016 году. Тогда на Хованском кладбище произошла массовая драка с участием рабочих из Таджикистана. За организацию конфликта осудили выходца из Химок, главу одного из отделений ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, который собирался увеличить поборы с мигрантов. После этого власти Москвы поручили навести порядок на ритуальном рынке бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, который незадолго до столкновения на кладбище стал главой «Ритуала». В расследовании говорится, что он пользовался покровительством главы управления ФСБ по московскому региону Алексея Дорофеева. Кроме того, Екимов дружил и помощником Дорофеева, подполковником ФСБ Маратом Медоевым.

Новый руководитель «Ритуала» уволил глав подразделений службы и назначил своим заместителем бизнесмена Валериана Мазараки со Ставрополья. Вскоре выходцы из этого региона, даже не имеющие опыта работы в отрасли, встали во главе почти всех московских кладбищ. Семьи Медоева и Мазараки довольно близки и даже живут рядом в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища. Там же находится и земля Дорофеева.

Теперь партнеры Екимова руководят не только кладбищами, а еще и владеют несколькими заведениями в столице, включая модный клуб Soho Rooms. Кроме того, бизнесмены не раз выигрывали государственные тендеры и ведут бизнес с сыном главы МВД Владимира Колокольцева. Представители министра уже заявили, что его сын никогда не имел отношения к похоронному бизнесу.

Ставропольцы уже проникли и на ритуальный рынок Подмосковья. В расследовании указано, что это может создать искусственный дефицит мест для захоронения и привести к повышению стоимости услуг.

Полный текст расследования Ивана Голунова можно прочитать на сайте «Эха Москвы».



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