Алексей Навальный нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России» недвижимость почти на шесть миллиардов рублей. Это, в том числе, четыре отеля в Австрии. О том, какие объекты обнаружены, рассказали участники расследования, опубликованного в YouTube-канале политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией

Между тем, сам Андрей Метельский сказал «Эху Москвы», что не имеет никакого отношения к недвижимости, которая фигурирует в расследовании. Он подчеркнул, что объекты записаны на его мать и сына и приобретены легально.

Зампред Мосгордумы Андрей Метельский вновь баллотируется в столичный парламент.