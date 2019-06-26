В Кремле сегодня предостерегли российских артистов от поездок в Грузию

«Это вопрос безопасности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне известная грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет гастролировать в России. В своем обращении в Фейсбуке Катамадзе назвала Россию оккупантом, а Путина врагом. Певица вскоре удалила свою запись, но затем восстановила.

Артисты вправе самостоятельно решать, гастролировать им в Грузии или нет, но ситуация в отношениях между странами действительно напряженная, — сказал «Эху Москвы» известный джазовый саксофонист и член высшего совета «Единой России» Игорь Бутман.

Тем временем позицию Нино Катамадзе поддержал известный актер Вахтанг Кикабидзе, — сообщают грузинские СМИ. Артист в интервью автору проекта «Пограничная зона» Егору Куроптеву ранее сказал о том, что грузинским исполнителям не стоит ехать с гастролями в Россию.