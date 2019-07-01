Финансовая автономия российских регионов снизилась

Это следует из доклада, выпущенного американским рейтинговым агентством Moody’s. В нем говорится, что правительство вводит новые меры, чтобы не допустить роста бюджетных расходов в субъектах Федерации. Из-за этого многие регионы при проектировании закладывают в первоначальные прогнозы про бюджету меньшие расходы, чем на самом деле.

Кроме того, как указано в обзоре, российский кабмин принимает кадровые решения по губернаторам, основываясь на их бюджетной политике.