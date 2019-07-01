В России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов

Центробанк ограничил ежедневную процентную ставку по потребительским кредитам одним процентом. Максимальный размер выплат теперь не может превышать саму сумму займа более чем в два раза. Со следующего года это правило станет еще жестче: с заемщика нельзя будет требовать более чем полуторакратной выплаты от размера кредита.

По данным РБК, изменения повлияют на рынок микрофинансирования – займы будут выдаваться на более долгий срок, а компании начнут тщательнее отбирать клиентов, которым можно выдать кредит.