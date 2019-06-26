Джазмен Бутман: Артисты вправе самостоятельно принимать решения об отмене гастролей в Грузии

Артисты вправе самостоятельно принимать решения об отмене гастролей в Грузии. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал джазмен, саксофонист Игорь Бутман, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что российским музыкантам может быть небезопасно выступать в Грузии в сложившейся обстановке.

«Ситуация не самая стабильная, не самая дружеская. Ехать или нет — выбор каждого артиста по-своему. Это была рекомендация. Если кто-то хочет ехать, кого-то приглашают, отказаться от гонорара и любви поклонников очень сложно. В Грузии всегда прекрасная публика, великолепно принимает. Кто хочет — могут ехать. Но посоветовали люди, которые, возможно, более глубоко знают обстановку», — заявил он.

Бутман добавил, что призыв пресс-секретаря президента скорее имел целью защитить артистов от возможных провокаций и выпадов против них со стороны агрессивно настроенных граждан.

Джазмен призвал музыкантов «не подливать масла в огонь» в ситуации конфронтации между двумя странами, а, напротив, искать пути примирения и возможные компромиссы. Он также добавил, что если бы его пригласили в Грузию выступать на интересных и известных ему фестивалях, то он бы поехал.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил, что выступать в сложившейся обстановке в Грузии может быть опасным для российских артистов.