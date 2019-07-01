«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

Новая система должна быть готова до старта очередного сезона вокального телепроекта. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

В конце апреля в финале детского «Голоса» произошел громкий скандал. Победителем стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Однако результаты зрительского голосования показались многим зрителям нечестными и «Первый канал» начал проверку. Эксперты выяснили, что имела место накрутка голосов. После этого победителями конкурса объявили всех финалистов.