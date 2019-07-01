Счетная палата не заинтересовалась расследованием о подозрительных рейсах самолетов «Роснефти»

О каких фактах идет речь и почему аудиторы отказались проводить проверку.

О маршрутах корпоративных джетов в середине июня рассказало агентство Reuters. С января 2015 по май 2019 года они совершали рейсы на элитные курорты в то время, когда там якобы отдыхали Игорь Сечин и люди из его окружения. Журналисты просмотрели почти 300 рейсов, треть их которых пришлась на выходные и праздничные дни. В «Роснефти» на это заявили, что их расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами, а устав запрещает использовать имущество для личных нужд.

Внимание аудиторов на расследование обратили в партии «Яблоко». Впрочем, проверять нефтяную компанию Счетная палата сейчас не намерена. Там сообщили, что проверка в этом году не предусмотрена. При этом материалы в ведомстве Алексея Кудрина все-таки приняли к сведению и при необходимости воспользуются ими.

Из ответа Счетной палаты также следует, что аудиторы по закону обязаны рассматривать лишь запросы из Кремля, правительства, Федерального собрания и других госорганов.