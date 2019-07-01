Власти Ирана пригрозили «уничтожить Израиль в течение получаса», если США нанесут удар по Исламской республике

Слова главы комитета Меджлиса (организация запрещена в России) по вопросам нацбезопасности передает агентство ИСНА. По словам Моджтаба Зоннура, «на случай агрессии со стороны американцев иранская сторона обладает внушительной военной мощью».

В конце июня Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник. После этого Дональд Трамп санкционировал ответный удар, но в последний момент отдал приказ не проводить военную операцию, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.