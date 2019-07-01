В Гонконге эвакуированы депутаты местного заксобрания после того, как протестующие попытались взять здание штурмом

Демонстранты выбили стекла и намеревались попасть внутрь, но путь им преградила полиция. Сегодня акции проходят в честь 22-й годовщины передачи городу Китаю, однако протесты начались неадолго до этого. В прошлом месяце миллионы жителей вышли на улицы из-за планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. После массовых беспорядков власти отложили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.