В Чечне неизвестный напал с ножом на полицейского

Сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. Нападавший был убит на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском районе республики. По некоторым данным, злоумышленник якобы совершил самоподрыв, однако собеседник агентства утверждает, что воспользоваться гранатой нападавшему не удалось.

Это уже вторая подобная атака за последнее время. На позапрошлой неделе житель Грозного напал на силовиков недалеко от резиденции главы республики Рамзана Кадырова.