Рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируют бизнесмены, связанные сотрудниками ФСБ

Рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируют бизнесмены, связанные с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. Об этом говорится в первом материале журналиста Ивана Голунова, опубликованном после его освобождения из-под домашнего ареста. В статье, в частности, упоминаются руководитель столичного УФСБ, генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник, подполковник Марат Медоев.

В прошлом месяце Голунова задержали по делу о попытке сбыта наркотиков. Однако после того, как его уголовное преследование получило широкий общественный резонанс, обвинения со спецкора «Медузы» были сняты. Сам он связывал дело против него именно со своим расследованием.

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