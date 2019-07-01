Демонстранты в Гонконге попытались сегодня взять штурмом местный парламент

Протесты приурочены к очередной годовщине передачи города от Великобритании Китаю.

В городе сейчас усилены меры безопасности. Очередной виток противостояния властей и горожан начался с попытки помешать традиционной для этого дня церемонии поднятия флагов. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Демонстранты выбили стеклянные двери в здании Законодательного собрания, где проходят заседания правительства. Также вандалы разобрали на металлические прутья ограду.

Проникнуть вглубь здания им пока не удалось. В соседних кварталах проходят акции в поддержку демократии. Наблюдатели оценивают количество собравшихся в десятки тысяч человек.

Правительство Гонконга осудило действия хулиганов. Власти призвали участников беспорядков немедленно прекратить агрессивные выступления и пригрозили применением спецсредств, чтобы усмирить толпу.

Одним из поводов для манифестаций стало рассмотрение закона об экстрадиции жителей в материковый Китай. Власти уже согласились отложить принятие документа.