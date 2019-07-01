Сотрудников прокуратуры и журналистов обвинили в  природном пожаре в иркутском заказнике Туколонь

В правительстве региона, со ссылкой на документ дознавателя МЧС заявили, что огонь возник по вине посетителей, которые бросали на землю окурки.

Выяснилось, что в день обнаружения пожара на территории заказника находились сотрудники природоохранной прокуратуры, съемочная группа, полицейский и еще несколько человек. По словам свидетелей, мужчины курили и бросали окурки.



Пожар пытаются потушить четвертый день, в том числе, с помощью парашютистов. Его площадь составляет 35 гектаров.