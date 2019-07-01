Столичный ритуальный рынок контролируют бизнесмены со Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ

Об этом говорится в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которое он готовил к публикации перед своим задержанием. После его ареста к подготовке текста подключились журналисты из ведущих российских изданий.

Столичная похоронная служба «ГБУ» Ритуал занимает значительную долю в объеме ритуального рынка Москвы. Ее официальные доходы составляют до 3 миллиардов рублей в год, теневые — неизвестно. В 2015-ом году директором ГБУ бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Артема Екимова. Благодаря ему ключевые должности на ритуальном рынке и контроль над десятками кладбищ в столице получили выходцы из Ставропольского края, причем в своем родном регионе они, как утверждается в расследовании, были замешаны в разных мошеннических схемах. Ставропольские партнеры Екимова теперь заправляют не только кладбищами – они владеют несколькими заведениями в том числе клубом Soho Rooms, выигрывают государственные тендеры и имеют бизнес с сыном Главы МВД Владимира Колокольцева, хотя министр это отрицает. Сам Екимов, по некоторым данным, возглавил ГБУ «Ритуал» благодаря близкой дружбе с Маратом Медоевым, помощником главы управления ФСБ по Москве и области. А его назначение якобы лоббировал сам глава УФСБ Алексей Дорофеев. Теперь дачи этих высокопоставленных сотрудников ведомства соседствуют с участком семьи выходца из Ставропольского края Валериана Мазараки, он является заместителем Екимова в ГБУ «Ритуал».

Отметим, что именно с этим расследованием его автор Иван Голунов связывает свое уголовное преследование. Его задержали в начале июня по подозрениям в сбыте наркотиков, но позже дело против журналиста закрыли, признав, что доказательств причастности Голунова нет.