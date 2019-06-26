Секретарь столичного отделения «ЕР» утверждает, что не имеет отношения к недвижимости почти на шесть миллиардов рублей

Секретарь столичного отделения «Единой России» утверждает, что не имеет отношения к недвижимости почти на шесть миллиардов рублей. Андрей Метельский сказал «Эху Москвы», что эти объекты в России и четыре отеля в Австрии, о которых говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежат его родным и были приобретены легально.

Андрей Метельский, который является заместителем главы Мосгордумы и вновь в нее баллотируется, подчеркнул, что не занимается делами своей матери и своего сына.

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский опроверг обвинения в коррупции, предъявленные в расследовании Алексея Навального. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть какие-то обвинения меня в том, что это приобретено на деньги, которые были украдены из Москвы. Я считаю, что это полная неправда. Если у господина Навального и его команды есть данные об этом, то ради бога, пусть разбираются по этому вопросу с правоохранительными органами. Насколько я знаю, все что было приобретено моей мамой, было приобретено на вполне честные легальные деньги, кредиты», — заявил он.

А.Метельский также подчеркнул, что не занимается делами своей матери и сына. Он отметил, что в его декларации указана верная информация об имуществе и доходах.

«Это все принадлежит моей маме,а я здесь при чем? Сегодня я занимаюсь своими делами, мама — своими, мой сын – своими», — заключил он.

Сегодня политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное имуществу семьи секретаря московского отделения «Единой России» А.Метельского. Политик утверждает, что его родным принадлежит недвижимость в столице на 5,7 млрд рублей, четыре отеля в Австрии и несколько фирм.